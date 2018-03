La sonda saira ha in viturin parcà ses dus chavals tar ina pavladuira avant in restaurant ed è entrà en l'ustria. Curt suenter èn ils dus chavals sa mess sulets sin via ed èn galoppads sin la via da Sertig vers Tavau. Sin la via vers Clavadel ha la periglia donnegià levamain in auto che steva salda. Ils chavals èn silsuenter galoppads vinavant.

Tar la sequenta collisiun frontala cun in auto da persunas che steva er salda èn ils chavals sa blessads levamain fin mez-grev. In veterinari è s'occupà dals chavals. L'automobilista è vegnida blessada levamain ed il donn vi da l'auto è considerabel.

La via da Sertig è stada serrada durant radund duas uras per il traffic.