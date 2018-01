Sillicon Valley 2.0 sin l'areal dal Rossboden a Cuira

La InnoQube Swiss SA vul construir in center d'innovaziun a Cuira. Quel duai stgaffir radund 250 novas plazzas da lavur sin in spazi da varga 6'000 meters quadrat.

InnoQube vul stgaffir in center d'innovaziun a Cuira 2:38 min, Telesguard dals 16.1.2018

«Inno» stat per innovaziun e «Qube» per cubus. Innovaziun en in bajetg è pia il concept. Quel duai porscher in dachasa per start-ups, ma era per l'industria, il commerzi, la branscha da servetschs ed il turissem. Il bajetg duai dentant be esser la culissa, declera Franco Quinter, president dal cussegl d'administraziun da la InnoQube Swiss SA. «En il nov center vegn lavurà, perscrutà e vivì», ès el persvadì. I stoppia dar ina collavuraziun tranter start-ups ed autras interpresas gia existentas. Uschia possian start-ups surviver ed emprender en quest ambient.

Michael Hartweg ed Alex Fries sco partenaris

En il cussegl d'administraziun sesan era Andreas Zindel, possessur da la Zindel United ed Ivo Frei da la Skipp Communications SA. Involvads èn era Michael Hartweg, president dal cussegl d'administraziun da la Biathlon Arena a Lantsch ed Alex Fries, che viva en il Silicon Valley ed investescha sco venture capitalist en start-ups. Tge interpresas che duain concret bardigliar en il center n'è anc betg cler. Entschaiver cun la construcziun vulan ils iniziants proxima stad ed esser a fin l'atun 2019.

