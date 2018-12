In u l'auter di cun paucs giasts – e las pendicularas Tschiertschen han da serrar il manaschi. Dapi la stagiun 13/14 giajan ils affars uschia mal, che las pendicularas dovrian uss urgentamain donaziuns da 350'000 francs.

Or da Telesguard dals 10.12.2018.

Dapi la stagiun 13/14 hajan las pendicularas da Tschiertschen BBT pers radund 900'000 francs da mezs liquids. Tuttina saja gartegià da mantegnair il manaschi fin uss – grazia a reservas finanziala ed il sustegn da donaturs e da la vischnanca.

BBT: «Nus duvrain Voss agid»

Il november saja quai dentant sa mussà, ch'i manchian tants raps, che mintga di cun memia paucas entradas possia metter in privel la liquiditad da las pendicularas da tala maniera, ch'ellas hajan da serrar dad in di sin l'auter.

Perquai ha il cussegl d'administraziun dumandà uss a pussaivels donaturs da sustegnair las pendicularas BBT cun donaziuns da 350'000 francs – e las BBT èn optimisticas:

Serrar las pendicularas da Tschiertschen, quai na schabegia betg, quai schabegiass sche nus na rimnassan betg daners, quai è nunpussaivel.

I dettia bain acziunaris u osps da tschep che na veglian betg pajar, ma la gronda part haja chapientscha e paja, resumescha Martin Weilenmann, il president dal cussegl d'administraziun. Ils emprims 100’000 francs spetga el dad avair spert. La summa totala stuessan las BBT avair fin mars.

Cun ils 350'000 francs fiss la stagiun 2018/19 garantida e las lavurs da sanaziun per la proxima stagiun pudessan vegnir finanziadas. Tar ina nauscha stagiun saja quai pussaivel da lavurar anc in onn, tar ina buna stagiun sajan las pendicularas puspè stabilas.

Las pendicularas èn impurtantas per Tschiertschen

Weilenmann è persvadì: La cuminanza da Tschiertschen less las pendicularas e la vischnanca dovra ellas. Senza las pendicularas giessan a perder plazzas da lavur – tar las pendicularas ed er in vischnanca – ed i dess pli paucs possessurs da segundas abitaziuns. Senza quels na dovria quai era betg in scrinari, e la fatschenta dal vitg stuess serrar.

Situaziun d'urgenza pretenda raps e plans

Independent da l'esit da quest appel planiseschia il cussegl d'administraziun da laschar analisar co ch'ils affars da las pendicularas possian vegnir manads vinavant e sche insumma.

En media e pli lunga vista examineschian las pendicularas ensemen cun la vischnanca puspè ina giada la pussibilità, da colliar Tschiertschen cun il territori da skis dad Arosa-Lai, orienteschan ellas en lur scriver.

L'interess n'è dentant betg grondius:

Il mument n’èn els betg intgantads, daco era. Mumentan bajegian els si lur atgna destinaziun Arosa-Lai, uschia che Tschiertschen n’è nagina prioritad.

L'idea da la collavuraziun e colliaziun vegn discutada dapi varga 40 onns. Pass concrets na datti actualmain anc nagins.

RR novitads 14:00/ actualitad 17:10