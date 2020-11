Sin via al «pli aut Svizzer»

L'emprim pass ha Candinas gia dumagnà, per eventualmain daventar il 2023 il «pli aut Svizzer». La fracziun da mez propona uss pia il cristiandemocrat sco candidat da daventar segund vicepresident da Cussegl naziunal. Er a disposiziun è stà il Vallesan, Benjamin Roduit, medemamain da la PCD. Actualmain è Martin Candinas il sulet candidat per il post dal segund vicepresident.

Per mai è quai propi il punct culminant da mia via politica.

«Ina onur per la Rumantschia e per il Grischun»

El haja enorm grond plaschair da la nominaziun. Quai mussia che la fracziun haja la fidanza ch'el saja abels da manar il Cussegl naziunal. Uschia saja quai betg mo ina onur per el ma er per il Grischun e per la Rumantschia da – sche tut va bain – suenter 35 onns puspè pudair presidiar il Cussegl naziunal.

Sias qualitads en quest post vesa Martin Candinas en ses 9 onns d'eperientscha en il parlament federal. Plinavant haja el ina buna rait da contacts ed era il manar tutgia gia daditg tar ses mintgiadi.

El veglia vinavant s'engaschar per ina politica da consens, orientada a schliaziuns, uschia Martin Candinas. Gist en in temp nua che la polarisaziun creschia, saja tant pli impurtant da sa barattar e da tadlar tiers in a l'auter. Era veglia el dar paisa a la preschientscha dal rumantsch sco er a la plurilinguitad da la Svizra en general.