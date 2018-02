Curt e concis:

Plirs redacturs perdan cumplainamain la plazza

I n'è betg cler sch'i dat in plan social

Tenor l'expert da la HTW po la fusiun e reducziun da plazzas però esser la dretga decisiun sch'i stat ina strategia da dar liber resursas per auter davostiers.

La Somedia n'ha betg vulì dar dapli infurmaziuns tar las relaschadas

Tenor Stefanie Vonarburg tuna la communicaziun da la Somedia da principi bain, i dependia però co che la reducziun vegnia lura effectivamain realisada. Tar reducziuns da pensums da lavur saja quai savens stà il cas en la branscha da medias che quellas reducziuns sajan idas cumplainamain sin donn e cust dals collavuraturs. Vul dir: La glieud ha simplamain survegnì pli pauc paja, ma lavurà tuttina bler.

Plan social?

Sco funtaunas internas han confermà ad RTR na datti betg be reducziuns da pensums, mabain er persunas che perdan cumplettamain la plazza. Per quellas ma er per talas che ston reducir lur pensum giavischass Stefanie Vonarburg in plan social. D'in tal plan stat però nagut explicitamain en la communicaziun ed er intern n'era nagut enconuschent davart in plan social.

Duas varts...

Il docent per management da medias ed informaziun a la HTW, Edzard Schade vesa duas pussaivladads. Tant quai che pertutga il plan social sco er l'entir process da fusiun da las redacziuns che la Somedia ha uss instradà.

Tar il plan social pudessi tenor el er esser che quai vegnia schlià intern, sche betg fissi per el in schlet signal per la branscha da medias grischuna. Pertge lura vuless quai dir che la chasa da medias na s'empatschass betg da quai.

Tar la fusiun da las redacziuns è Edzard Schade da l'avis ch'i saja senz'auter pussaivel ch'ella saja necessaria per mantegnair l'independenza dalla chasa da medias. Tut tenor saja ella er gia stada pli ditg en discussiun. Quai sper ils plans da collavuraziun cun la Basler Zeitung ch'èn uss giud maisa. Sch'ins giaja però be tenor il temp che la fusiun saja vegnida communitgada e la realisaziun gia previsa per mez avrigl, lura paria quai tut fitg a la svelta.

Decisiun strategica?

Tenor l'expert da la HTW suondia la Somedia cun la fusiun relativamain tard ad in trend general. En autras regiuns sco p. ex. il chantun d'Argovia sajan sumegliants process gia capitads bler pli baud. La dettia gia pli ditg be ina gasetta regiunala, uschia Edzard Schade.

Quai tunia forsa dir, ma sch'i haja ina clera strategia da dar liber resursas per investir en auters secturs per l'avegnir, lura saja la fusiun e reducziun da plazzas la dretga decisiun. In pussaivel sectur nua che la Somedia dovra resursas en l'avegnir, vesa il docent da la HTW tar la purschida ed il svilup online.

Tar tut quai n'han ils responsabels da la Somedia betg vuli dar dapli infurmaziuns che quai ch'els han communitgà venderdi, ils 23-02-2018.

RR actualitad 07:00