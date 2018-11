Qua as po betg be guardar co il glatscher dal Morteratsch lieua, mabain er tadlar.

A la sonda lunga a Cuira avran numerus museums e gallarias lur portas enfin mesanotg. E betg be cultura «classica» sco concerts ubain prelecziuns pon ins guardar, mabain er maschaidas dals differents geners.

Per exempel tadlar, sco la midada dal clima tuna, star entamez in film ubain suandar in dialog tranter ina sculptura ed in maletg.

