Spazzada a la staziun da Cuira chaschuna pulvra

Cun gronds exchavaturs vegn il bajetg gist sper la staziun da Cuira stgarpà giu. Schebain ch’ins emprova d’evitar pulvra cun sprizzar aua, na vegn ins betg d’impedir quai dal tut. Ils vischins han chapientscha.

«sil punct» – Spazzada dal Globus a Cuira 1:53 min, dals 11.7.2017

La stizun da resti gist da l’autra vart da la via ha stuì reagir. Exponer resti ordadora na funcziuna il mument betg, il resti fiss en curt temp plain pulvra. Perquai han ins tschentà ina tenda per proteger il resti. La maina-filiala Elvira Torri ha l’impressiun ch’ins fetschia il pussibel per tegnair bass il quantum pulvra.

Era in pèr auzadas pli aut, en il biro da la crusch cotschna Grischun, han ins chapientscha per las lavurs. Il sulet ch'è uss auter è il ventilar. Els avrian ussa la damaun baud las fanestras dal biro e serran lura quellas gia la damaun las set. Plinavant è la manadra da fatschenta Denise Ryffel da l’opiniun che quai saja interessant da guardar co il plazzal sa mida trasora, quai saja variant e mintga di insatge different.

RR actualitad 17:00