A chaschun dal forum da patruns a l'expsoiziun da mastergn e commerzi Higa han expertas ed experts discutà davart schanzas e privels da la digitalisaziun porta.

Uschia tema bain inqual lavurant u patrun che lur mastergns vegnian remplazzads da roboters u maschinas. Ils experts - uschia per exempel il futur inschigner da maschinas Florian Schäfer - n'èn dentant betg da l'avis che tscherts mastergns giajan dal tuttafatg a perder. I sappia dentant esser ch'in mastergn sa midia in zic.

Roboters vegnan en l'avegnir a surprendan lavurs repetitivas. Uschia po il profil d'in mastergn franc sa transfurmar.

Il punct principal: I dovra l'acceptanza en la societad

Ch'in roboter surprendia in mastergn cun bler contact social crai Schäfer betg – er sch'i dettia scienziads che lavurian vid tals projects. Ma maschinas e roboters na stoppian betg mo esser realisabels tecnologicamain, els stoppian er vegnir acceptads da societad.

Tuttina è il student grischun, che sa participescha regularmain ad occurenzas da robotica internaziunalas, persvas che sistems flexibels daventian adina pli fitg part da nos mintgadi. E quella transfurmaziun na dastgia er betg ir sper fatschentas ora.

In roboter per pachetar giu brevs u per nettegiar

Er ils visitaders dal forum da la Higa avessan ina u l'autra idea per in roboter en lur mintgadi. Uschia avessan duas giuvnas che lavuran en il commerzi nagut encunter in roboter che pachetass giu brevs per ellas.

Auters beneventassan ina maschina che faschess ora cul fier u nettegiass fanestras.

RR actualitad 07:00