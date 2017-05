St.Antönien: Ils Turitgais vulan profitar dal sulegl grischun

Oz, 16:03

SRF / Isabelle Jaeger

In emprim project da far sur St. Antönien in ovra solara installada vi da rempars da lavina aveva fatg naufragi avant dus onns. Uss datti in nov project per in indriz solar autalpin. En in emprim pass duai la vischnanca adattar sia lescha da construcziun. Quai rapporta il schurnal regiunal da SRF.