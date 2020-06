La vendita dal t-shirt persistent dal start-up «Muntagnard» da Dario Pirovino e Dario Grünenfelder marscha. L’interess è cunzunt durant il temp da corona creschì – quai uschè fitg ch’intginas colurs èn uss vendidas or. Ed avair durant il lockdown partenaris internaziunals na fa betg pli simpel la producziun.

Quai munta ch'il mender vegn pir anc, perquai che nus n’avain betg pli t-shirts per vender.

Uschia ch’ils dus da Domat han stuì vegnir flexibels. Sper surlavurar lur strategia da marketing per far vegnir pli enconuschents lur marca, han ils dus economs er surpiglià autras lavurs. Per exempel han els cusseglià autras firmas davart persistenza ed els surpiglian davent da l’atun in curs tar ina scola auta per textil.

Sfidas

Dario Pirovino na crai dentant betg che start-ups hajan pli grev en temps da crisa che firmas etablidas. Omadus hajan differentas sfidas. Per exempel hajan firmas etablidas fitg auts custs fixs per lur localitads e persunal. Persuenter èsi durant temps da crisa fitg grev da chattar e mantegnair investurs sco start-up.

«Muntagnard» saja mumentan betg vi da tschertgar investurs e perquai betg tangà uschè ferm da la crisa. Dario Pirovino ha dentant udì d’auters start-ups che cunvegnas fatgas a bucca sajan per part vegnidas tratgas enavos dals investurs.