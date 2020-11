Il venderdi ha il Sindicat per persunal dal servetsch public (VPOD) clamà il persunal da tgira dal Grischun ad ina acziun ensemen cun la populaziun. Gia a las 09:15 è il persunal da tgira s'inscuntrà sin la plazza da la staziun per far in til che duai svegliar tut ils patruns da lavur en la tgira. A Cuira han be paucs demonstà per meglieras cundiziuns da lavur ed ina premia da corona.

Acziun a Turitg

La gievgia saira èn enturn 500 persunas ideas sin via a Turitg. Il protest è vegnì organisà da l'Uniun dal persunal da servetschs publics VPOD e sustegnì dal sindicat Syna. Cun l'acziun è il persunal da tgira era sa drizzà a la directura da sanadad turitgaisa, Nathalie Rickli, ed ha appellà ad ella da collavurar sincer cun il persunal da tgira.

Finiziun a Berna

Maletg 1 / 3 Legenda: Sonda èn las demonstarziuns idas a fin a Berna sin la Plazza federala. MAD, VPOD Maletg 2 / 3 Legenda: MAD, VPOD Maletg 3 / 3 Legenda: MAD, VPOD

Sin la Plazza federala a Berna, ha gì lieu ina demonstraziun lubida per il persunal da tgira. Quai sco punct final d'ina emna da protest che vul cun quella acziun far attent sin las cundiziuns da lavur pli difficilas durant la pandemia. Il persunal da tgira pretenda tranter auter meglras cundiziuns da lavur, dapli renconuschientscha ed ina premia da corona, scrivan ils organisaturs.

Radund 100 adversaris da las mesiras encunter corona ch'eran sa radunads avant en il medem lieu, ha la polizia stuschà sin la vart da la Plazza federala.

Contribuziun da la Rundschau da SRF: