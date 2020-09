Ina gronda tenda, stans cun chaschiel e charn, bancs da festa, musica populara – tut quai n'avevi la fin d'emna passada betg dà a Claustra. La festa, che ha uschiglio lieu sisum Monbiel, ina fracziun da Claustra, han ins annullà pervia dal coronavirus. Ils flatgs brins sin via hai tuttina dà. Var 20 vatgas-mamma, 30 vatgas da latg ed intginas chauras èn la sonda avantmezdi passadas da l'Alp Novai fin a Claustra.

La stgargiada è schon bunamain ina festa populara. Plirs 100 persunas, indigens sco er turists, sajan mintg'onn da la partida. Quai saja in ideal lieu per vender ils products d'alp, manegia il pur da Claustra.

En il quint final vesan ins quai segir. Cler, il sforz n'è betg qua quest onn. Durant quests dis vendan ins dentant blers products.

Aspectaturs datti dentant tuttina: geniturs cun lur uffants, pensiunads cun cameras ed in u l'auter turist. Els tuts èn stads a l'ur da la via u ch'els èn chaminads cun. Surtut als indigens manchia la cuminanza ed il barat. Gist durant corona manca quai ad in u l'auter anc pli ferm.