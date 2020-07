Tenor la communicaziun dal chantun, sajan il dumber ed il tip dals objects spezialmain remartgabels. In object saja extraordinari per l'entira Svizra. I sa tracta d'ina pitschna platta da crap, ch'ins duvrava per cular en seria bischutaria u objects religius. Talas furmas da cular chattan archeologs fitg darar. En Svizra han ins be chattà da quels a Berna, Basilea e Winterthur. Quai che fa quella a Cuira anc pli speziala è ch'i sa tracta da la pli veglia ch'è vegnida chattada en Svizra. Ella è numnadamain datada sin il 9avel – 11avel tschientaner.

Legenda: La platta da crap che vegniva duvrada per cular bischutaria. Quella han ins duvrà per producir en seria. Servetsch archeologic dal Grischun

Quartier da mastergnants

Il mument saja il servetsch archeologic vid examinar ina surfatscha en il sidost da la zona da bajegiar. Là hajan ins chattà structuras en furma da pitgas e foss. Fitg remartgabel saja il grond dumber d'objects ch'ins haja chattà. Ina gronda part sajan numnadamain ossa d'animals, il pli savens da chavals, fabricats anc betg finids u las restanzas da products. Quai ed er auters chats laschian supponer ch'i sa tracta d'in quartier da mastergnants dal temp medieval tempriv ed autmedieval.

Maletg 1 / 8 Legenda: Diversas scuvertas d'exchavaziuns ch'èn vegnidas fatgas ils davos mais. Tranter auter han ils archeologs chattà stgaglias ed ossa d'animals. RTR, Lukas Quinter. Maletg 2 / 8 Legenda: RTR, Lukas Quinter. Maletg 3 / 8 Legenda: RTR, Lukas Quinter. Maletg 4 / 8 Legenda: La furma da cular è fitg rara. Cun quella è vegnì producì bischutaria per la glieud ritga. RTR, Lukas Quinter. Maletg 5 / 8 Legenda: Tut ils lieus da scuverta vegnan mesirads e registrads. RTR, Lukas Quinter. Maletg 6 / 8 Legenda: Cun ina pala vegn chavà. La tocca interessanta vegn conservada en ina sadiala. RTR, Lukas Quinter. Maletg 7 / 8 Legenda: Bernd Heinzle (manader da l'exchavaziun al lieu), Thomas Reitmaier (archeolog dal chantun) e Christoph Walse (manader da la perscrutaziun dal terren) han chavà ils tocs da l'exchavaziun. RTR, Lukas Quinter. Maletg 8 / 8 Legenda: Bernd Heinzle, manader da l'exchavaziun al lieu, preschenta als schurnalists ils resultads da l'exchavaziun. RTR, Lukas Quinter.

Nova vista sin il plan da la citad

Il quartier da mastergn saja ina scuverta extraordinaria declera il manader da l’exchavaziun al lieu Bernd Heinzle. Quai mussia numnadamain ch’i haja era dà lieus da producziun ordvart ils cunfins da la citad da Cuira. Sin plans da la citad da Cuira saja quai indriz mai vegnì menziunà. Perquai ch’i dat durant il temp medieval paucas regurdientschas a scrit sajan ins fitg dependents da l’archeologia. Ussa hajan ins savì crear in’auter maletg da la citad durant quest temp.

Exposiziun per il 2023

Ils chats extraordinaris duain vegnir examinads durant ils proxims mais. Plinavant duai dar ina preschentaziun publica dals chats en il rom da l'exposiziun planisada per il tema «Commerzi e mastergn tranter il Lai da Constanza ed il Rain alpin». Quella è planisada per la stad 2023 en il Museum retic a Cuira.