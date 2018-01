La fatschenta «Schläpfer» a Cuira serra sias portas per la fin da mars. Anc l'onn passà han ils possessurs Ursi e Hansjürg Kägi pudì festivar il 60avel giubileum da la fatschenta. Ma cunquai ch'els van en pensiun e n'han betg chattà in successur, han els decidì da serrar.

Dapi 60 onns è la stizun da termagls «Schläpfer» a Cuira ina instituziun. Il bab dad Ursi Kägi aveva fundà ella ed Ursi Kägi e ses um han lura surprendì la fatschenta. Millis dad uffants èn stads en la pitschna stizun da trais auzadas sin il Kornplatz ed han elegì là lur regals da Nadal u da natalizi.

In egl riend ed in egl bragind

Ursi Kägi è quasi creschida si en la stizun da termagls, quai saja stà bel, dentant ella haja er stuì gidar fitg bler. Tuttina n'èsi betg stà davent da l'entschatta cler ch'ella surprendia lura la stizun. Dentant ussa na stettia ella betg mal da quella decisiun. I saja stà in bel temp, che giaja uss dentant a fin. Ella e ses um veglian giudair la pensiun cunzunt cun viagiar cun l'auto-rulotta.

La pensiun cloma

Uss van ils Kägis en pensiun e cunquai ch'els n'hajan betg chattà in successur vegnia la stizun serrada per la fin da mars. Els hajan bain tschertgà, cunquai ch'in tal affar dettia blera lavur, la concurrenza dad online saja gronda e la situaziun per butias en la citad veglia da Cuira na saja er betg simpla, n'hajan els chattà nagin.

