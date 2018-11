Inhalt

Ulteriur Grischun - Suenter il NA – VR sto redimensiunar plans per Domat

Perquai ch'ils da Domat han refusà il project per in sutpassadi sto la Viafier retica VR redimenisunar ses plans per renovar la staziun. Concret: Ils trens da la lingia d'Alvra na pon en l'avegnir betg pli fermar a Domat.