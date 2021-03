Il suveran da Zezras ha refusà il credit da 4,8 milliuns francs per cumprar parts dal chastè en il center dal vitg. Il resultat da 713 Na cunter 620 Gea è ina gronda dischillusiun per il president da vischnanca Peter Lang, ch'è s'engascha fitg per quest project.

Zezras ha manchentà ina gronda schanza, per ch'il chastè daventia accessibel a la populaziun.

Avant la votaziun haja dà a Zezras fegls sgulants, ed ils adversaris dal project hajan era lavurà cun arguments che hajan gì da far nagut cun la cumpra da parts dal chastè – ha ditg Peter Lang. Quai na saja betg fair. Ed il president communal ha manegià, ch'in nov project per ina chasa communala na vegnia betg pli bunmartgà che da cumprar spazi en il chastè.

En il chastè en il center dal vitg ha la suprastanza vulì installar da nov l'administraziun communala. Cun la decisiun da la dumengia restan ils biros communals per il mument en il domicil vegl. La suprastanza sto tschertgar in'autra schliaziun.

Ina lunga istorgia

Gia dapi blers onns tschertga la vischnanca in nov domicil per la chasa communala. La chasa actuala na saja betg pli confurma al temp. La meglra alternativa saja per il mument il chastè en il center dal vitg. Quel porschia ina infrastructura moderna, saja en il lieu central ed ils custs sajan cumparegliabels cun auters lieus. Quai scriva la suprastanza en la missiva per la votaziun. Cun cumprar intginas parts dal chastè dal parc vegniss nizzegià il bajetg istoric ed el fiss plinavant pli bain accessibel a la publicitad.

A la radunanza communala dal december 2020 aveva la populaziun refusà il credit. Sinaquai ha la suprastanza precisà ed adattà il project.