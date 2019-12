Pro Haldenstein fa in appel a las autoritads grischunas

Suenter in resultat fitg stretg dal Gea dal suveran da Haldenstein ad ina fusiun cun Cuira appellescha il comité pro Haldenstein a la suprastanza communala, cussegl dals burgais, cussegl da citad da Cuira sco era il Cussegl grond e la regenza d'ir sur ils cudeschs tar las fusiuns da vischnancas.

Senza sche e ma – la decisiun fitg stretga è d'acceptar

I saja uss da guardar che pasch turnia en vischnanca. Quai pretenda ina gruppa da persunas da Haldenstein, suenter ch'ina suletta vusch aveva decis che la vischnanca fusiunescha cun la citad da Cuira. Las autoritads grischunas stoppian ponderar models alternativs a las fusiuns, hai num en ina communicaziun dal comité «Pro Haldenstein». Plinavant stoppian vegnir sviluppadas strategias per integrar la populaziun che veglia sa participar activamain a process politics. Ina part dals daners ch'il chantun dat per la fusiun duaja perquai vegnir impundida per projects innovativs da la participaziun dals burgais.

