Suprastanza da Churwalden è cumpletta

En il rom da las elecziuns da renovaziun totala per las autoritads da la vischnanca da Churwalden ha, dals dus candidats mess a disposiziun, be in candidat cuntanschì la maioritad absoluta.

En in segund scrutini è Manuel Brugger vegnì elegì cun 43 vuschs sco represchentant da la fracziun Parpan en suprastanza da la vischnanca. L’ulteriur candidat per il post, Othmar Kurath-Rischatsch, ha survegnì 17 vuschs. Singuls han survegnì ina vusch.

