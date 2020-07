En il champ:

Radund 100 persunas en quarantina – radund 80 en Grischun

42 visitaders d'in concert dal champ èn er en quarantina

7 persunas èn testadas positiv sin il coronavirus

30 persunas d'in ulteriur champ èn en quarantina – uffants eran ids da l'emprim champ en in proxim.

Situaziun en Grischun:

14 persunas en isolaziun

196 persunas en quarantina – la gronda part en connex cun il champ

2 persunas ospitalisadas – quellas n'hajan nagin connex cun il champ

En il chantun Grischun è il coronavirus sa derasà en in champ da giuvenils. Sco il chantun scriva èn radund 100 persunas pertutgadas, cunzunt uffants tranter 9 e 13 onns sco er assistents ed assistentas. Radund 80 da quellas persunas èn dal Grischun, las ulteriuras 20 dad auters chantuns. I sa tracta d'in champ da musica ch'ha gì lieu a Parpan, sco il pledader dals organisaturs Patrick Neeser ha confermà ad RTR. Durant set dis hajan ils uffants exercità per preschentar dus concerts finals. In a Tavau ed in a Sursaissa. Enfin uss ha il chantun annunzià set infecziuns da corona en quest champ.

En total èn actualmain 196 persunas en il Grischun en quarantina, quasi tuttas en connex cun il champ da giuvenils ed il concert a Tavau, quai ha il manader da l'Uffizi da sanadad Rudolf Leuthold confermà. 14 persunas èn en isolaziun e 2 persunas en l'ospital.

Contact tracing per interrumper chadainas d'infecziun

Ils contact tracers da l'uffizi da sanadad èn entant vid persequitar las chadainas d'infecziuns. Uschia pudess il dumber da persunas infectadas s'augmentar. In pèr participants dal champ da giuvenils èn ids la fin d'emna, anc avant che sintoms èn sa mussads, vinavant en in ulteriur champ da vacanzas. Er quel champ è entant serrà ed ils 30 participants èn en quarantina.

Controlla rinforzada dals concepts da protecziun

En vista al svilup dal dumber da cas ha l’Uffizi da sanadad dal Grischun rinforzà las controllas da la realisaziun dals concepts da protecziun. En pli stoppian ils gestiunaris ed ils organisaturs verifitgar las datas da contact registradas ed arcunar quellas en furma electronica. Las controllas sajan pensum da las vischnancas. Quellas stoppian annunziar mintg'emna il dumber da controllas a l'uffizi e quel dat vinavant las datas a l'Uffizi federal da sanadad, BAG.