Per il temp da mesemna saira avant Ascensiun enfin sonda saira possia la Polizia da la citad da Cuira far in cumpliment a la populaziun, ma era als ustiers e las ustieras e lur persunal da segirtad, hai num en ina communicaziun.

I n'haja dà nagins problems pli gronds – auter che fullas temporaras avant singuls locals, surtut da mesanotg, cura ch'ils locals ston serrar las portas.

Set persunas che n'hajan dentant mussà nagina chapientscha, hajan survegnì la sonda ina multa disciplinara, perquai ch'ellas n'hajan betg resguardà las mesiras pervi da Covid-19. Quai ha ditg Thomas John, il pledader da la Polizia da la citad da Cuira sin dumonda da RTR.

Era per la proxima fin d'emna da Tschuncaisma vegnia la Polizia da la citad da Cuira ad agir surtut a moda preventiva e communitgar cun tut ils pertutgads.

Polizia chantunala medemamain cuntenta

Er tar la Polizia chantunala, che n'è en emprima lingia dentant betg responsabla per acziuns en connex cun corona, èsi stà ruassaivel. Sco il pledader da medias, Moritz Caderas, ha ditg envers RTR, n'hajan els betg survegnì reclamaziuns sur Ascensiun.