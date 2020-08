Abitants a Cuira cumbattan per lur vischinadi

L'areal sut la clinica Waldhaus duai vegnir surbajegià. La regenza ha perquai lantschà ina concurrenza d'investurs. Fatg la cursa ha lura il project abitadi «Baumweissling» cun 120 abitaziuns.

Sin ils 19'000 meters quadrat stattan oz 12 chasas. Chasas ch'eran pli baud per ils emploiads da la clinica Waldhaus. Tscherts dals abitants e las abitantas da questas chasas revolteschan encunter la nova surbajegiada. Els han lantschà ina petiziun e vulan uss fundar in'uniun cunter la surbajegiada. I saja bler spazi biodivers che giaja a perder cun ils novs bajetgs, manegian Agnes Caltabiano ed Edith Schulthess, duas da las abitantas dal quartier. D'ina vart tgirian ils pazients da la clinica ina part dals spazis cun ierts e curtins e da l'autra vart dettia er spezias periclitadas sco p. ex. la cuacotschna d'iert che vivian sin l'areal cun bler verd e plantas veglias.

La surfatscha tutga al chantun e lez vul bajegiar. Stefan Müller da l'Uffizi da construcziun auta ha ina tscherta capientscha per ils abitants ma i vegnia era mess paisa tar la nova surbajegiada sin in spazi biodivers. Plinavant sajan ils plans per l'areal gia daditg enconuschents. Stefan Müller vesa strusch ina schanza dad anc midar insatge vi dal project. Els hajan numnadamain sclerì tut fundadamain e cun plirs experts. Sche tut va sco planisà vegn gia entschet proxim atun a bajegiar.