Legenda: Il chantun sustegna il nov sutpassadi a Malans cun 495'000 francs. MAD, Uffizi federal da topografia

La regenza ha concedì ina contribuziun chantunala da 495'000 francs per construir in nov sutpassadi per peduns e ciclists a Malans. Actualmain dovran ciclists e peduns a Malans il sutpassadi da la via chantunala per arrivar da l'autra vart da la lingia da la Viafier retica.

Il nov project prevesa che ciclists che vegnan da Landquart passan da la via chantunala sin la Alte Landstrasse, nua ch'els arrivan sur ina rampa en il nov sutpassadi. Da la vart da Malans maina la rampa lura en la via da la staziun. Quella via ha per ordinari pauc traffic.