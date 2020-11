Sur Küblis en il Partenz è in pur da 64 onns sa disgrazià mortalmain gievgia avantmezdi. Il pur prendeva ensemen feglia d'in prà per cupitgar quella cun ses vehichel en la chavorgia Schaniel. Cun vulair allontanar rests da feglia cun in rastè or dal tschadun da ses vehichel saja l'um crudà radund 50 meters da la chavorgia giu, scriva la Polizia chantunala.

Ina confamigliara ha alarmà las forzas da salvament. La Rega ha lura salvà l'um dentant mo pudì constatar la mort dal pur.