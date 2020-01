Forsa èsi il fraid che fa star pli stretg ensemen u forsa il spazi limità. Sajan quai pes fraids che ston vegnir stgaudads ni relaziuns tranter stadis che ston vegnir sdregliadas. In suttetg porscha il center da congress a Tavau. Igl è l’elita da politica e da l’economia che sa inscuntra al Forum mundial d’economia.

Tenor in studi dad Economiesuisse fa la Svizra in svieuta da 94 milliuns francs grazia al WEF. Dus terzs da quests raps restian a Tavau, di il schefeconom da Economiesuisse Rudolf Minsch. Sper ils raps dettia quai cun il WEF era ina reputaziun per la Svizra, il Grischun e Tavau che haja ina gronda valur.

Dentant ha il WEF era vuschs criticas: Ils custs che stoppian vegnir pajads da la populaziun, ni las vias stuppadas ed il caos da traffic.

RTR actualitad 07:00