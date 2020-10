In center per requirents d'asil a Tavau è vegnì mess sut quarantina. 86 persunas vivan en quel - enfin uss en trais giuvenils vegnids testads positiv. Il chantun quinta dentant ch'ulteriurs cas vegnan vitiers.

Ils trais giuvens requirents d'asil da Tavau ch'èn vegnids testads positiv van a Cazas a scola. E là è in scolast vegnì testà positiv il cumenzament da l'emna. Sco Jörg Schneider, il substitut da la media chantunala, ha ditg vers il Schurnal Regiunal dad SRF, haja il chantun reagì spert e mess sut quarantina tut las persunas da contact. Deplorablamain haja tuttina dà infecziuns.

L'entira chasa sut quarantina

Quai munta uss che tut ils 86 abitants – dunnas, umens ed uffants – ston restar en il center ils proxims 10 dis, els dastgan sin il pli ir en curtin. Normalmain avess il chantun instradà il contact tracing ed isolà be las persunas ch'han gì stretg contact. Quai na saja dentant betg pussaivel en in center per requirents d'asil cunquai che las persunas vivian memia stretg ensemen e partain chombras ed er la cuschina.

Ils contacts èn uschè stretgs ch'ins na po betg differenziar tgi ch'ha gì quant stretg contact cun tgi. Perquai avain decidì da metter l'entira chasa sut quarantina.

Responsabel per il center per requirents d'asil a Tavau è l'Uffizi per migraziun dal Grischun. Il manader Marcel Suter manegia ch'il privel d'infecziun è bain pli grond en in center per requirents d'asil, ins haja dentant fatg bunas experientschas cun ils concepts da segirtad.

Ins po cumparegliar la situaziun cun in champ da vacanzas u cun alloschis da l'armada. Nus avain enfin uss dentant fatg l'experientscha ch'il virus n'è betg sa derasà. Sch'ins realisescha ils concepts consequentamain na duess quai er betg capitar.

Ins sa tegnia er vid las prescripziuns da la Confederaziun ed ils centers sajan emplenids per maximalmain 65%. Er hajan ins anc auters bajetgs a disposiziun sch'i saja necessari.

Actualmain èn uss pia trais persunas en il center a Tavau testadas positiv ed en isolaziun. Duas ulteriuras spetgan anc sin il resultat dal test. Ed igl è er pussaivel ch'in center a Cazas è pertutgà – dus scolars da la classa pertutgada èn il mument là en quarantina.