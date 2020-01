Nelson Mandela, Bono, Donald Trump, Angelina Jolie, Angela Merkel, Helmut Kohl, Shakira, Theresa May, Bill Gates, Sharon Stone, Bill Clinton, Kofi Annan, Leonardo DiCaprio etc. Quai èn insaquantas persunas prominentas che han garantì ina fotografia en l'album da regurdientschas dal Forum mundial d'economia, che ha lieu quest onn per la 50avla giada. E sper els èn anc prinzis e princessas, schefs e scheffas, stailas e stailettas sco er calibers ord l'economia da grondas firmas sco Google, Coca Cola ubain il gigant dispitaivel Monsanto. Er vitiers vegnan bancas, NGO's, scientists e schurnalists. Pia in album plain fotografias – per tgi bellas, per tgi main bellas.

Maletg 1 / 5 Legenda: WEF 1990 L'anteriur chancelier Helmut Kohl ensemen cun il premier da la DDR Hans Modrow al WEF 1990. Keystone Maletg 2 / 5 Legenda: WEF 1994 Yassir Arafat e Shimon Peres maun en maun durant il WEF 1994. Keystone Maletg 3 / 5 Legenda: WEF2004 Il WEF 2004 cun l'anteriur president dals Stadis Unids da l'America Bill Clinton. Keystone Maletg 4 / 5 Legenda: WEF 2005 Or da l'archiv dal WEF, Bono ensemen cun Gerhard Schröder. Keystone Maletg 5 / 5 Legenda: WEF 2018 Il president dals Stadis Unids da l'America Donald Trump al WEF a Tavau. Keystone

Scurlar mauns

Ina rubrica en l'album dal WEF è segir er, tgi che scrola maun cun tgi, per exempel il 1992 Nelson Mandela cun il president da l'Africa dal Sid Frederyk de Klerk, ubain il 1994 cun Yassir Arafat e Schimon Peres. Quai èn be insaquants exempels. En l'album da fotos tutgan natiralmain er demonstrantas e demonstrants ubain critichers dal WEF.

Perlas radiofonicas ord 50 onns WEF

