Autur: SO / Flurin Clalüna

Parlament decida dapli daners per turissem

Per il turissem a Tavau datti dapli daners. Quai ha decis il parlament da Tavau, il «Grosser Landrat». Organisaziuns turisticas survegnan en futur 900'000 francs ad onn. Quai èn 10% dapli ch'avant. Quai rapporta la gasetta «Bündner Tagblatt».

Per pudair reagir spezialmain sin la crisa da corona, pon las organisaziuns supplementarmain spetgar daners da total in milliun francs per ils proxims dus onns. Quai ha decidì il parlament en sia sesida da mesemna suentermezdi.

Ord l'archiv

La Cuppa Spengler da quest onn è vegnida ditga giu. Quai vegn ad avair influenza sin il dumber da turists.