Igl è l'emprima giada ch'in socialdemocrat presidiescha la vischnanca da Tavau. Igl è stà in'auta partizipaziun cun 63,99%. Quai è la terz auta partizipaziun en l'istorgia da Tavau.

Fin uss dominava la partida liberaldemocratica. Peter Engler n'ha betg pudì far dapli vuschs malgrà che la candidata da la PPS en l'emprim scrutini, Valérie Favre Accola n'ha betg pli candidà en il segund scrutini per uschia pudair impedir la victoria socialdemocratica. Sco l'elecziun dad oz mussa n'è quai betg gartegià. Il suveran da Tavau vul ina midada da generaziun.

Tgi è Philipp Wilhelm? Textbox aufklappen Textbox zuklappen Wilhelm è creschì si a Monstein, oz Tavau Plaz. Il politicher da 32 onns è da professiun architect e presidiescha il mument era la partida socialdemocratica grischuna. Dapi il 2012 è Wilhelm commember dal cussegl communal (Grosser Landrat) da Tavau. Dapi il 2014 presidiescha el plinavant la cumissiun da gestiun. Dapi il 2018 è Wilhelm er commember dal Cussegl grond.

Gia en l'emprim scrutini ils 27 da settember ha il socialdemocrat Philipp Wilhelm fatg surprendentamain las bleras vuschs. Probabel han ils dus burgais, il liberaldemocrat Peter Engler (cun var 100 vuschs pli pauc che Wilhelm) e Valerie Favre Accola da la PPS prendì davent vuschs in da l'auter.

Per Peter Engler è la terrada dira. El ha già abditgà ses post sco CEO da las pendicularas da Lai per pudair esser liber per il presidi communal. Uss sto el chattar in'autra occupaziun.

Curt temp da preparaziun

Atgnamain fissan las elecziuns communalas a Tavau stadas planisadas la primavaira. La pandemia da corona ha dentant fatg in stritg tras il quint. La fin da settember hai dà l'emprim scrutini nua che nagin dals candidats ha cuntanschì il pli absolut. Ils prims da schaner cumenza la perioda d'uffizi per Philipp Wilhelm. Ad el resta pia in mais per sa preparar per il post e la successiun da Tarzisius Caviezel.

Sco ch'el ha ditg suenter sia elecziun, veglia el nizzegiar il mais per la preparaziun. El ed il rest da la regenza da Tavau hajan schon planisà intgins inscunters per discutar e definir intginas finamiras. Sia mira sco Landamma saja, dad esser qua per tut la glieud – e betg mo per quels ch’han dà ad el la vusch.

Parlament da Tavau

En il parlament da Tavau han ils burgais la maioritad. La PLD ha pudì mantegnair ses sis mandats, avant la PPS cun trais e la PS medemamain cun trais. Ils Verdliberals (PVL) ha dentant da nov dus mandats. Suenter las elecziuns dals 27 da settember avevan Philipp Peter Bärtschi PLD e Lukas Kistler PVL exact tuttina bleras vuschs (1'047). La sort ha lura decidì per Kistler.