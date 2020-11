La vischnanca da Tavau ha serrà dus manaschis da gastronomia che n'han era suenter pliras controllas betg resguardà tut las prescripziuns da corona.

Ils blers manaschis da gastronomia controllads da la polizia chantunala la fin d'emna, e cunzunt ils locals da notg sajan dentant sa tegnids vid las reglas, scriva il stab da crisa da Tavau.

Cuntent sa mussa la vischnanca cun la situaziun sin las pistas e sin las loipas. Ils sportists resguardian las reglas da corona cun fitg blera disciplina.

Ospital percorscha dapli chargia

En l'infratemp chaschunian dapli cas da Covid-19 per dapli chargia e squitsch per il persunal da l'Ospital Tavau. Il mument saja il dumber da persunal anc adina adattà al manaschi da stad, respectiv al manaschi da tranter stagiun, scriva il stab da crisa. Dapi l'entschatta da la segunda unda haja l'ospital testà positiv 168 persunas. Tar la pli gronda part da questas persunas haja la malsogna mussà in decurs lev.