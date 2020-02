La vischnanca da Tavau sustegn da nov l'ospital cun ina contribuziun annuala da mintgamai 1,2 milliuns francs. Quai han decis las votantas ed ils votants cun prest 85%.

Finanziaziun da l'ospital - contribuziun annuala Tavau: Finanziaziun da l'ospital - contribuziun annuala GEA 84.9% 2'360 Vuschs

NA 15.1% 419 Vuschs

Plinavant surpiglia la vischnanca dus emprests dal chantun per total 5,8 milliuns francs. Il suveran ha approvà quests dus emprests cun passa 83% da las vuschs.

Finanziaziun da l'ospital - surpigliar emprests dal chantun Tavau: Finanziaziun da l'ospital - surpigliar emprests dal chantun GEA 83.7% 2'313 Vuschs

NA 16.3% 452 Vuschs

Finanziaziun da l'ospital - emprest per segirar la liquiditad Tavau: Finanziaziun da l'ospital - emprest per segirar la liquiditad GEA 83.5% 2'323 Vuschs

NA 16.5% 458 Vuschs

Gia dapi onns scriva l'ospital cifras cotschnas en summas da plirs milliuns francs. Cun il sustegn finanzial da la vischnanca duai l'ospital da Tavau pudair mantegnair trais partiziuns, numnadamain la staziun d'urgenza, la partiziun da ginecologia e da parturir sco er il servetsch da salvament.

NA a dretg da votar per esters

Il dretg da votar per persunas da l'ester che vivan dapi almain 5 onns a Tavau ha fatg naufragi, cun 61% da las vuschs.

Dretg da votar per persunas estras Tavau: Dretg da votar per persunas estras GEA 38.7% 1'089 Vuschs

NA 61.3% 1'722 Vuschs

Suprastanza e parlament avevan decidì il december da sustegnair l'iniziativa. Ils adversaris han argumentà che esters che veglian vuschar a Tavau duain ir la via per survegnir il dretg da burgais svizzer. Vegnida lantschada era l'iniziativa entras ina moziun en il parlament local. En Grischun han pia vinavant 29 da 105 vischnancas il dretg da votar per esters.

RTR votaziuns 14:00