Puncto cultura marscha il mument pauc. Chors ed orchesters na pon betg far emprovas, acturas ed acturs pon be a chasa emprender lur texts, per ils organisaturs èsi difficil da planisar represchentaziuns. Co ch'i va vinavant cun la sparta culturala n'è anc betg cler. Perquai spera Roman Weishaupt – a partir da l'entschatta d'avust directur dal Teater Cuira – da survegnir oz dapli infurmaziuns.

Il mument saja el «in pau sco sin spinas». Per planisar la stagiun da teater, che cumenza quest atun, dovria el segirezza. Cun directivas cleras ed a lunga vista, pudess Roman Weishaupt giuditgar, tge che fiss pussaivel. Lura pudess el er planisar la stagiun, senza stuair studegiar adina vi da pliras eventualitads.

Concept da segirezza

Er per ils teaters vegni a dar in concept da protecziun. Differentas associaziuns culturalas svizras han gia elavurà in concept da basa. Ina dumonda centrala en quel: co proteger il public? Cun tegnair adina dus meters distanza da mintga aspectatur, na rendessi dentant betg da far represchentaziuns.

Per il cas da Cuira guardass quai or uschia: Sche mintga persuna avess da tegnair dus meters distanza, pudessan be 60 dals 470 sezs vegnir occupads. Memia pauc per ch'i renda.

Per ch'i renda dovri almain 50-70% occupaziun dals sezs.

Pussaivel fiss in sistem sumegliant sco en la gastronomia. Famiglias u pèrs pudessan seser in sper l'auter. Tenor il concept da basa, che differentas associaziuns culturalas svizras han lavurà or, pudess ins emplenir uschia fin 70% dals plazs.