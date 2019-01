Davent dal glindesdi vala sin la A13 tar l'access a Zizers ina limita da spertadad dad 80 km/h per motivs da segirtad. Las lavurs vi da la punt collianta tranter Zizers e Vaz Sut, che han gia cumenzà l'avust passà, èn uss uschè lunsch, ch'il plazzal influenzescha il traffic spert sin l'autostrada.

Davent dad oz glindesdi vala sin la A13 tar l'access a Zizers il tempo 80 km per ura.

La colliaziun traversala tranter Zizers e Vaz Sut sto urgentamain vegnir sanada. Il stabiliment ord ils onns 70 saja en in schlet stan e la capacitad da chargia na tanschia betg pli. Las lavurs per ina nova punt han gia cumenzà l'avust passà. Entant èn quellas avanzadas uschè enavant ch'il plazzal influenzescha il traffic spert sin la A13 e perquai è il tempo sin l'autostrada vegnì limità sin quest tschancun ad 80 km per ura.

Coc dal project per ina nova colliaziun tranter Zizers e Vaz Sut è la punt che vegn bajegiada parallel tar la punt existenta. Ella vegn ad esser 16 meters lada e cunquai bunamain dubel uschè lada sco la punt dad oz. Per la nova colliaziun vegn quintà cun custs da var 34 milliuns francs e la realisaziun dal project duess vegnir terminada il 2022.

RR novitads 17:00