«Tenor mias infurmaziuns duai puspè dar in nov hotel»

Ils 30 da december 2016 ha in incendi destruì il Posthotel ad Arosa. Fin ussa era il futur intschert. Davos las culissas para dentant gia da marschar bler.

Il Posthotel cun 100 letgs era situà sper il ai d’Arosa, paucs meters dasper la staziun dal tren. Ussa fa strusch pli insatge endament a quel. Suenter l’incendi avant in onn han ins stuì stgarpar giu l’hotel. Suenter quest eveniment han ils patruns da la Malaisia betg vulì tradir sche insatge vegn fabritgà al lieu dal Posthotel. Era sin dumonda dad RTR avant insaquants dis ha il cussegl d’administraziun dal hotel betg vulì tradir dapli.

« Sur dal futur dal Posthotel pudain nus per il mument anc dir nagut. Ils patruns vegnan ad infurmar cura ch'il temp è madir. » Cussegl d’administraziun

Posthotel Arosa SA

Gia curt suenter l'incendi aveva il turissem d’Arosa detg, che per els fissi impurtant ch’il hotel ars cun 57 chombras e 100 letgs vegniss bain spert remplazzà cun in nov. Tant pli cuntent è il directur dad Arosa Turissem ussa che dus biros d’architectura sajan vegnids impiegads dals patruns dal hotel per elavurar plans per in nov hotel. Pascal Jenny n’haja betg gì direct influenza sin il svilup da quest hotel. Dentant hajan ils patruns adina puspè tschertga il contact cun el per s’infurmar sur da la strategia turistica dad Arosa u las visiuns futuras dal lieu. Quests discurs sajan stads fitg positivs.

« Tenor mias infurmaziuns gira bler davos las culissas. I duai puspè dar in hotel. E nus essans plain fidanza ch’ins vegn en il decurs dal 2018 a cumenzar cun la fabricaziun. » Pascal Jenny

directur Arosa turissem

Detagls sco grondezza, quantitad da stailas u il stil dal hotel na enconuscha Pascal Jenny però betg anc. Quai saja lura era chaussa dals patruns da communitgar. Quest svilup ed ils resuns positivs dals patruns sajan dentant gia ina giada in bun ed impurtant segn per il turissem dad Arosa.

RR novitads 12:00