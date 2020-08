A Panaduz na datti nagina polizia dal vitg. Quai na munta dentant betg, ch'ins dastga far tge ch'ins vul. En il vitg ha avant in pèr onns ina firma privata surpiglià questa funcziun.

Tgi che stat a Panaduz sa, ch'i dat nagin policist dal vitg. Las lavurs dil policist communal surpiglia ina firma da segirtad privata. La Sprecher Security ha in contract cun la vischnanca. Ils abitants da Panaduz apprezieschan la lavur che la firma segirtad fa.

In cas per ils locals

Els èn responsabels per la pasch en il vitg durant il di e la notg. Uschia han els in servetsch da pichet. Sche la Polizia chantunala survegn in clom d’urgenza, decidan els, sche quai è in cas ch’els han da surpigliar u sche la polizia communala – pia la fatschenta da segirtad – sa far la lavur. Quai è per exempel il cas, sch’i dat a Panaduz in disturbi da ruaus da notg. Perquai ch’ils blers da Panaduz san, che Sprecher Security è en servetsch, telefoneschan ils blers directamain là.

Chattar il discurs senza violenza

Sch’ils policists da la firma privata vegnan al lieu, lura emprovan els da schliar la situaziun cun calma. Per il cas che la persuna na sa deporta tuttina betg, dastgan els imponer in multa da fin a 100 francs. Èn els dentant confruntads cun ina persuna ch’è agressiva, tiran els era natiers la polizia. Per sa defender en cas da privel, han intgins dad els era fatg la patenta d’arma.

Ils allrounders dal vitg

Durant il di procuran ils policists da Sprecher Security tranter auter en autras furmas per segirtad. Els èn per exempel era responsabels per las signalisaziuns da traffic tar in plazzal. Ed els han da guardar che las taxas per ils autos sin ils parcadis èn pajads.