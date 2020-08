Pervia d'in contract cumplitgà han ils da Panaduz stuì pajar mintg’onn ina contribuziun a la plaiv da Razén. Quai ha chaschunà in odi lung tranter las duas vischnancas vischinas.

Fridolin Gieriet è stà pli che 20 onns postin da Panaduz. Dapi sia pensiun sa fatschentan el e sia dunna Edith cun l’istorgia da Panaduz. Fridolin Gieriet declera ch’ils da Panaduz e da Razén na sajan betg adina perina. Tranter auter ha quai raschuns ch'èn da chattar en l'istorgia communabla.

Legenda: Fridolin Gieriet è stà pli che 20 onns postin da Panaduz. Dapi sia pensiun sa fatschentan el e sia dunna Edith cun l'istorgia da Panaduz. RTR.

Esser independents in da l'auter

Il 17avel tschientaner partevan Panaduz e Razén ina plaiv ed in plevon. Uschia stuevan ils da Panaduz mintga mesemna trottar a Razén perquai che las messas avevan lieu là. Perquai che Panaduz è creschì fermamain èn els sa decidids da stgaffir in’atgna plaiv a Panaduz. Cun in contract vulevan els sa separar da Razén.

In contract cumplitgà

Il contract cun las cundiziuns per bandunar la plaiv avevan quels da Razén scrit. Deplorablamain era quel scrit fitg cumplitgà, uschia ch’ils da Panaduz avevan gnanc propi legì atras quel, mabain gì fidanza che quel saja schon gist uschia. Pir cura che quel era suttascrit, avevan ils da Razén menziunà ch’il contact cuntegnia ina cundiziun. Numnadamain stoppian els era vinavant pajar la paja dal plevon da Razén. Quai na vulevan ils da Panaduz betg vesair en ed èn ids tar l'uvestg per pudair annullar il contract. Quel haja dentant ditg ch’il contract saja valaivel. Uschia haja Panaduz ils suandants 200 onns stuì pajar la paja dal plevon da Razén, malgrà ch’els avevan dapi la nova plaiv a Panaduz sez in plevon.

In plevon ha avunda

Pir en il 19avel tschientaner haja in nov plevon declerà ch’el na veglia betg ir a batlegiar per daners a Panaduz, cunquai che Razén saja medemamain bainstant. Uschia che la dispita religiusa saja vegnida schliada.