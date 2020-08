Pervia d’in fieu desastrus è il 1908 la gronda part da las chasas veglias brischadas giu. Grazia a donaziuns ed agid d’autras vischnancas è in nov Panaduz naschì or da la tschendra.

Fridolin Gieriet ha 84 onns. El è istoricher da hobi ed ha rimnà plirs documents dal fieu dal vitg l'onn 1908. En quels èsi tranter auter scrit, daco ch’il fieu era rut ora. Numnadamain han uffants fatg termagls cun zulprins en in clavà. Perquai ch’i deva bler petroli e strom en il clavà haja quai dà ina explosiun immensa ch’ha chaschunà per in fieu che n’era betg pli da tegnair si.

Sadellas cun aua n’han betg gidà

Sco Fridolin Gieriet declera, hajan ils zains in suentermezdi tutgà e la glieud saja vegnida a savair ch’igl ardia en il vitg. Da lezzas uras na devi nagins pumpiers en il vitg, uschia ch’ils abitants han gì d’emplenir sadellas cun aua tar il mulin ed empruvar da stizzar – senza success. Cunquai che Panaduz saja ina vischnanca ch’ha adina gì ina mancanza d’aua, n’haja quai betg gidà bler.

L’armada vegn a gidar

Las famiglias eran tuttas schoccadas, cura ch’ellas han vis che l’atgna chasa e tut las custaivladads eran idas si en flommas. Curt suenter è l’armada arrivada ed ha plazzà tendas per che las famiglias hajan in lieu per durmir l’emprima notg. Las proximas emnas han quellas famiglias lura gì da chattar in nov dachasa. Blers dad els han chattà suttetg tar parentella che abitava en il conturn.

Solidaritad tut a dubel

Bainbaud ha la novitad grazia a la gasetta fatg la runda en il chantun. Silsuenter sajan persunas ord la vischinanza vegnids cun da magliar, vestgadira e daners.

Ils da Panaduz stevan per part meglier suenter l’incendi ch’avant.

Plaunet è la glieud lura sa messa vid la lavur ed ha bajegià si la vischnanca da nov. Per part han els survegnì pli grondas e modernas chasas cun in fundament pli resistent ch’avant.