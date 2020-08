Nagin ha savì declerar danunder ch’ils rudels èn vegnids. Sur notg èn els simplamain stads qua en ils ers da graun. Il 2007 aveva il Telesguard rapportà surlonder. Era la «Tagesschau» aveva rapportà dals rudels misterius. I sa tractava da 3 rudels cun in radius da 6 meters. Anc oz n’è betg cler, tgi ch’ha fatg quels.

Rudels energetics?

Curt temp suenter ch’ils maletgs èn vegnids emess en l’entira Svizra han blers chattà la via a Panaduz per far sez in maletg da la situaziun. Era perscrutaders da tals fenomens èn vegnids natiers ed han fatg retschertgas cun divers instruments. Ils resultads da lur experiment mussavan ch’i dettia ina gronda forza energetica al lieu. Puspè auters han sentì tuttenina sin sentiment d’euforia, cura ch’els èn sa plazzads amez il rudè.

Indizi per in pievel extraterrester?

Schizunt il cussegliader agricultur dal Plantahof da lezzas uras, Paul Urech, aveva sez vulì far in maletg dals rudels misterius. En la contribuziun survart discurra el, che quels na sajan probablamain betg vegnì creads d’umans. Danunder che quels vegnian, na sappia el dentant era betg. En consequenza èn era teorias enturn il fenomen naschidas. In’abitanta da lezzas uras carteva, ch’i pudess esser stà, in ufo ch’era sa tschentà a Panaduz.