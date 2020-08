En il decurs dals ultims 200 onns hai dà 3 mazzaments spectaculars a Panaduz. L'istoricher da hobi Fridolin Gieriet ha rimnà plirs documents da la polizia che mussan, tge ch’è capità.

1821 - Mazzament dal muliner

Il muliner e sias duas fantschellas vivevan ensemen en la chasa sper il mulin. Dasper quel mulin passava era ina via frequentada ch'era impurtanta per arrivar en Surselva. La davosa giada ch’ins haja vis las trais persunas, saja stà la saira avant il mazzament. Baud la damaun il proxim di vulevan duas persunas ir a cumprar paun tar il muliner. Cura ch’els èn arrivads han els vis, ch’ina da las duas fantschellas giascheva morta sin la scala avant chasa. Cura che las duas persunas èn lura entradas en chasa, han ellas er chattà il muliner e l’autra fantschella sin il letg – omadus stranglads. Grazia ad ina gronda investigaziun da la polizia han ins chattà ora, ch’in Tirolais che passava quella saira sin la via, haja mazzà els per engular ils daners.

1833 - Scuverta sut la naiv

La primavaira 1833 era in um sa mess sin via en direcziun Italia. Cun el aveva el 40 vadels per vender quels sin la fiera. Turnà è el lura pli tard cun 2'000 francs. Avant che turnar a chasa a Ladir, ha el dentant anc pernottà ina notg en in hotel a Panaduz. Il di suenter è el ì vinavant en direcziun da Ladir – là n'è el dentant mai arrivà. Pli tard ha la polizia chattà el stranglà sut la naiv datiers da Panaduz. Curt pli tard ha la polizia lura era chattà l’assassin. Avant dretgira ha quel declerà, ch’el haja mazzà il martgadant pervi dals blers daners che quel purtava cun sai.

1873 - Amez la vischnanca da Panaduz

Ina gruppa da giuvens seseva ina saira en in’ustaria amez il vitg da Panaduz. El bavevan e stevan da buna cumpagnia. Tuttenina saja in vagabund vegnì en l'ustaria ed haja fatg dispita cun la gruppa da giuvens. Quels vulevan ir or da pais a l’um agressiv ed èn perquai sortids da l’ustaria. Il vagabund è suandà ils giuvens giuadora. Là è la situaziun escalada ed il vagabund ha strangulà in dals giuvens. Grevamain blessà han ils amis purtà quel a chasa, nua ch’el è curt mument suenter mort.