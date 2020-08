La societad da musica da Panaduz ha passa 30 commembers ed è vegnida fundada l'onn 1855 uschia ch'ella è er la pli veglia musica en il vitg. Spezial è che bun la mesadad discurran rumantsch. Tranter Auter er Gieri Cathomen ch’è plirs onns stà al timun da la societad. El enconuscha la societad e sa tge impurtanza che quella ha en il vitg.

Senza la musica, nagina processiun

La societad da musica saja in'impurtanta pitga da la vita culturala dal vitg. Tar grondas festas dal vitg saja la societad adina preschenta e procuria per buna luna cun sia musica. Era plirs concerts datti l’entir onn ora che porschan divertiment per in grond public. Tenor Gieri Cathomen saja la processiun da Sontgilcrest in dals highlights. El manegia schizunt ch’i na dettia nagina processiun pli sche la societad da musica na sunass betg pli a l’occurrenza. Grazia a la musica na vegnissan betg mo las persunas che van per ordinari adina en baselgia, mabain dettia bleras famiglias e persunas da tuttas annadas.

Sche la musica na sunass betg pli, na dessi forsa era nagina processiun pli.

Bellas regurdientschas

Dapi l’entrada l’onn 2007 ha el savì far bellas experientschas cun la societad. E gugent sa regorda el vid quellas. Per exempel haja la societad sunà a la festa da musica districtuala a Lai avant circa 4 onns e là hajan els gì grond success. Ed in’emna pli tard sajan els ids a la festa da musica federala a Montreux nua ch’els hajan sunà anc meglier.

Nus avessan mai pensà che nus savain anc ina giada surpassar quest nivel aut.

Era sch’el ha bleras bellas regurdientschas datti era chaussas che fan quitads. Sco mintg’autra societad da musica hajan era els difficultads da recrutar novs commembers. El manegia dentant che la societad vegn era ad exister en il futur.