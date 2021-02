Gia damaun mesemna cumenza Cuira a testar en las 37 scolinas e las emprimas duas classas da la scola primara. Per testar tut las classas da las scolas da la citad na datti il mument anc betg avunda tests.

Cuira cumenza questa mesemna a far tests da corona en tut las 37 scolinas ed en las emprimas e segundas classas da la scola primara. Sco la citad da Cuira communitgescha, hajan ils geniturs annunzià 1'071 dals 1'156 uffants. Quai èn uschia passa 92% dals uffants che vegnan a participar als tests da massa voluntaris.

Tranter ils uffants che na participeschan betg als tests da massa, èn però er uffants ch'èn gia vegnids testads positiv aifer ils ultims trais mais. Sche quels sa participassan er als tests da massa, vegniss il resultat da las classas falsifitgà.

Anc betg avunda tests per tut ils scolars

Il mument na stattan betg avunda tests a disposiziun per testar tut ils scolars e las scolaras da la citad da Cuira. Per tuttina gia pudair far emprimas experientschas e testar las vias logisticas, cumenza Cuira questa emna cun las scolinas e las classas pli bassas. Pli tard duain lura tals tests vegnir fatgs mintg'emna tar la magistraglia ed ils scolars e las scolaras da tut las classas.

La citad fa ils tests en il rom d'ina emprova da pilot ensemen cun il chantun. Finamira da quels èsi da pudair mantegnair l'instrucziun da preschientscha.

Ord l'archiv: