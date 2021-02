En vista a la derasaziun da la nova varianta dal coronavirus vegnia la nova decisiun da la regenza grischuna da far tests da massa en scolas gist endretg. Da quest avis è Stefan Brülhart-Caprez, che stat cun sia dunna ed ses dus uffants a Cuira. Sia figlia Ladina, che visita la 5avla classa primara, ha survegnì l’invitaziun da sa laschar testar en scola. El haja immediat dà ses consentiment. Quels tests en scolas sajan ina buna pussaivladad da sbassar las cifras actualas.

Far cumpromiss

En sasez haja ella nagin problem cun il testar da sia figlia, che va en la segunda classa primara, manegia Nadine Pinto, che stat a Favugn. Quai saja insatge che na fetschia betg mal. Quai ch’ella na chapeschia betg, saja il obligatori da mascras davent da la 5avla classa primara. Quai valia per ils uffants malgrà ch’ins possia preschentar in test negativ. Là stuess il chantun Grischun vegnir encunter als uffants.

Caos lascha perder confidenza

Encunter l’obligatori da mascras e testar en scola è Desi Brügger da Favugn. Sia figlia va en la 6avla classa primara. Dapi l’entschatta da la pandemia saja la communicaziun dal Cussegl federal e da la regenza grischuna per part stada illogic e cuntradictoric. Per exempel hajan las autoritads communitgà a l’entschatta da la pandemia ch’i dettia be in pitschen risico ch’ils uffants s’infecteschan. Ussa perencunter din els tut insatge auter.

Ins duai laschar ils uffants en ruaus.

Desi Brügger è sa decidida da betg laschar testar ses uffant.