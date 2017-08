Tge capita cun la passarella veglia dal museum d'art?

Gia dapi varga trais onns è la «Passerelle» da l'architect Zumthor deponida tar la «Bettlerküche» sin l'areal da deponia da la citad da Cuira. Co vai vinavant cun la passarella, che colliava il museum d'art vegl cun il bajetg annex, la chasa Sulser?

Cura che la chasa Sulser è vegnida disfatga en favur dal nov bajetg dal museum d’art grischun, ha l'architect Patrick Gartmann da Cuira cumprà la passarella, perquai ch’il chantun n'ha vesì nagin'utilisaziun per l’anteriura colliaziun tranter il museum d’art vegl ed il bajetg annex.

Tge capita uss cun la «Passerelle»?

Patrick Gartmann, che ha cumprà la passarella per ina summa da tschintg cifras, n'ha anc betg plans concrets per la passarella. Actualmain è quella deponida sin in areal da la citad - e quai gia dapi trais onns. Sco Tom Leibundgut, cusseglier da la citad da Cuira ha ditg, saja quai dentant giavischà che la passarella na stettia betg pli ditg là.

La pazienza è a fin

Patrick Gartmann survegn ina brev da la citad da Cuira. El sto allontanar la passarella enfin la fin da l'onn, uschiglio dismetta la citad ella, sin donn e cust da Gartmann. La citad haja messa a disposiziun avunda ditg gratuitamain in lieu per la passarella, la pazienza saja fin, di Tom Leibundgut. Patrick Gartmann n'è betg stà cuntanschibel.

Colliaziun da gronda valita

Ils onns otganta è questa passarella vegnida bajegiada per colliar la Villa Planta cun la chasa Sulser, cura ch'il museum d’art e vegnì engrondì sin quests dus bajetgs.

Responsabels per questa renovaziun èn stads ils architects Peter Calonder, Hans-Jörg Ruch e Peter Zumthor. Dapi l’onn 2009, cura che Zumthor ha gudagnà il premi Pritzker, la pli auta distincziun per architects, vegnan las lavurs dad el observadas cun fitg grond'admiraziun.

