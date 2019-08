Glisch verda per peduns e velos

Peduns e velos duajan pudair circular meglier tras il Welschdörfli – grazia ad ina punt. Uss haja la regenza approvà quest project da la citad da Cuira, scriva la chanzlia chantunala en ina communicaziun a las medias.

Meglier per tgi che va a pe u cun il velo ...

Per il project concedia la regenza ina contribuziun chantunala da maximalmain 936’000 francs. Tenor ils plans da la citad da Cuira duai la nova punt per velos e per peduns manar sur la Plessur tranter la part sura da la Grabenstrasse e da la Sägenstrasse.

Uschia possian tant pedunas e peduns sco er ciclistas e ciclists circular da maniera «pli directa, pli segira e pli attractiva» – quai tranter il center da la citad ed il quartier Cuira vest creschent sco er dad ed al center administrativ chantunal «sinergia».

... ed er per tgi ch’è en viadi cun vehichels motorisads

La regenza spetga er in levgiament per il traffic individual motorisà. Tras la punt vegnian distgagiadas la rundella da l'Obertor, la bifurcaziun da la via taliana vers il sviament sid ed il Welschdörfli dal traffic da velo.

RR novitads 11:00