Trais giada dapli electricitad per lung l’A13

El valeva sco indriz da pionier cura ch'el è vegnì montà il 1989 datiers da Domat per lung da l'A13. Electricitad per 35 chasadas produciva l’indriz da fotovoltaic. Ussa dentant, bun 30 onns pli tard, ston ils panels solars montads sin las paraids cunter la canera da l'autostrada vegnir midads ora.

L’indriz solar per lung da l’autostrada A13 sin l'autezza da Domat producescha be pli 60 fin 70% da l’electricitad ch’el produciva anc cura ch’el era vegnì construì avant bundant 30 onns, uschia che la rhiienegie è sa decidida da sanar l’entir indriz cun novs panels solars ch’èn pli effizients. «La producziun d’electricitad s’augmenta uschia per il traidubel», di Christan Capaul , il manader da fatschenta da la rhiienergie.

Energia per 92 chasadas

Uschia producescha il nov indriz tut en tut 313’800 kWh energia, quai che correspunda al consum da 92 chasadas. Per cumparegliar: il vegl indriz dal 1989 produciva l'entschatta anc 120'000 kWh energia, quai che correspunda al consum da 35 chasadas.

Era sche l’indriz vegn sanà cumplainamain, resta el vinavant sin la lunghezza d’ozendi da 828 meters. «Pertge la construcziun sut ils panels solars resta vinavant la medema», uschia Christian Capaul. La surfatga dals penels s'augmentia dentant tuttina per 30% sin totalmain 1331 meters quadrat cun il nov indriz.

Bler pli pitschens custs

Il pretsch dal nov indriz è in bun tant pli bas ch’anc avant 30 onns cunquai ch’era ils panels solars èn vegnids bler pli bunmartgads. Pajavan ins il 1989 anc 1’600 francs per meter quadrat, munta quel ussa tar il nov indriz be pli 132 francs per meter quadrat. Uschia che la rhiienergie quinta be pli cun custs 450’000 per il nov indriz. Il 1989 eran quai anc custs totals da 2,5 milliuns francs.

Fin settember duessan l’indriz esser sanà ed vegnir puspè mess en funcziun.

