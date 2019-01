Per ils var 15 tschiervs ch'eran il venderdi a bun'ura sin in champ a Cuira sut la via da Domat, fiss quai strusch stà pussaivel da traversar la via senza privel. Perquai ha la polizia da la citad serrà per curt temp la via dad omaduas varts. Ensemen cun ils dus guardiaselvaschinas clamads èsi lura stà pussaivel da manar ils tschiervs sur la via. Quels èn uss puspè sauns e salvs en il guaud.

RR actualitad 17:00