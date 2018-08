La decisiun negativa da la vischnanca da Trimmis sa basia sin motivs che n'hajan betg da far directamain cun la materia, stat en la communicaziun. Durant la radunanza communala il 2016 avevi dà be quatter votums ch'èn stads en connex cun las premissas necessarias per survegnir il dretg da burgais. Uschiglio è vegnì discutà davart ils motivs ch'il recurrent haja gì per ir davant il Tribunal federal. En in'emprima emprova aveva quel betg survegnì il dretg da burgais ed ha fatg recurs.

Quai è vegnì valità sco «sforz». Plinavant haja insatgi ditg ch'ins na stoppia betg sa suttametter a mintga «decisiun nunraziunala» dal tribunal.

Ils derschaders da Lausanne accentueschan che questa discussiun che na stettia betg en connex direct cun la surdada dal dretg da burgais, haja manà a la decisiun negativa per la segunda dumonda da l'Iranais. Il cussegl da burgais da Trimmis aveva cusseglià d'approvar la segunda dumonda quel.

