Trumpf n'ha betg chattà aczias persas

La firma Trumpf da Grüsch ha laschà ir a perder palpiris da valita en la valur da 4 milliuns francs. Uss èn quels palpiris vegnids declerads sco nunvalaivels. Ils daners n'èn dentant betg pers.

Avant radund in mez onn aveva il figl uffizial dal Grischun annunzià che la firma Trumpf da Grüsch ha laschà ir a perder aczias en la valur da 4 milliuns francs e fatg in appel per chattar quellas. Uss in mez onn pli tard n'èn quellas aczias betg vegnidas chattadas, uschia ch'ellas èn vegnidas decleradas nunvalaivlas da la dretgira regiunala Partenz e Tavau, ha declerà il president Stefan Hediger.

Valita resta

Sch'ils palpiris vegnan tuttina anc chattads èn els be pli palpiri vegl. Ils 4 milliuns francs n'èn dentant betg pers. La Trumpf po simplamain laschar far novs palpiris, e quels han lura quella valita. Da principi sa mida pia nagut per la Trumpf. I saja be stà ina procedura pro forma, uschia Stefan Hediger.

Durant far urden percurschì

La firma Trumpf era percurschida durant far urden ch'ils palpiris da valita eran ids a perder. Sinaquai ha ella instradà la procedura ch'è necessaria, avant ch'igl è pussaivel da laschar far novs palpiris da valita.

RR actualitad 17:00