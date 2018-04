Per l'emprima giada datti las figuras da Linard Bardill «Schlaui und Klaui» er per rumantsch. Er per l'emprima giada betg sco istorgia sin disc cumpact, mabain sco cudesch illustrà.

«Schlaui und Klaui» datti uss er per rumantsch – «Furbaz e Lumpaz»

Per l'emprima giada betg sco istorgia raquintada sin DC, mabain sco cudesch illustrà da Miriam Cordes.

Ils dus «flots» laders fan in viadi per l'entir mund enturn a la tschertga da tschareschas frestgas – ch'els chattan la finala tuttina a chasa.

Igl è enviern ed ils dus laders èn en lur tauna e na san betg propi tge far. Cunzunt Lumpaz n'ha puspè ina giada betg pazienza e vul exnum insatge, ma na sa betg tge. Il perdert Furbaz manegia ch'ins stoppia bain savair, tge ch'ins veglia, uschiglio veglian ins naiv la stad e tschareschas d'enviern. E gia èsi capità: Lumpaz vul tschareschas frestgas.

In viadi per l'entir mund enturn

En stizun datti be tschareschas en conservas, ma Lumpaz vul frestgas. Lur viadi a la tschertga da tschareschas maina els cun in aviun rapinà a Honolulu. Là sa tschentan els en praschun, sa chavan però or cun l'arma da Lumpaz, ina chanta da té. Il viadi maina els vinavant en la California, nua ch'i dat però be ghitarras. Perquai returnan els la finala cun in ballun d'aria chauda sur il Pol dal Nord puspè a chasa. E cura ch'els èn enavos, è il tscharescher avant lur tauna plains.

Quai è forsa la filosofia da questa istorgia: Là nua ch'ins è, vali la paina dad esser.

Insatge nov, ina sfida che para però dad esser gartegiada

Raquintar ina istorgia tar maletgs e betg be a moda auditiva saja stà insatge nov per el, uschia Linard Bardill. El lavuria bler cun dialogs, magari er lungs senza che la scena midia. En il cudisch midia quella però savens e svelt, qua stoppia l'istorgia vegnir raquintada en purziuns pli curtas. Er far tunar ils laders da laders senza ils tuns e suns dal raquint, be en il text rumantsch tar las illustraziuns, saja stà ina sfida.

I para però ch'el haja dumagnà las sfidas. Ils numerus uffants, ma er aspectaturs ed aspectaturas pli vegls han laschà plaschair la pli nov'aventura da Furbaz e Lumpaz tar la vernissascha en la biblioteca da la citad Aspermont. La versiun rumantscha (rumantsch grischun e vallader) è cumparida il medem mument sco la versiun tudestga.

RR actualitad 08:00