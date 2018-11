A Tavau èn tschintg persunas vegnidas blessadas levamain, cura ch'igl ha brischà en in hotel. La sonda saira enturn las 20:00 ha la Polizia chantunala survegnì in alarm da fieu da l'hotel Dischma. Tut ils giasts da l'hotel èn vegnids evacuads. Dals 36 pumpiers ch'èn stads en acziun èn quatter vegnids blessads levamain. In d'els ha stuì passentar la notg en l'ospital pervi d'ina tissientada da firm. Era l'hotelier è sa blessà. Sco la Polizia chantunala scriva era l'alarm rut ora en la zona da wellness da l'hotel.

