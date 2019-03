Bainbaud va il traffic d'autos en il Partenz puspè tras il vitg da Claustra. Il tunnel Gotschna vegn sanà e per far quai vegn el serrà davent l'avrigl fin l'entschatta fanadur, uschia communitgescha l'Uffizi federal da vias Astra. Gia l'emna che vegn è il tunnel serrà mintgamai durant la notg per preparar il plazzal. Necessaria è la sanaziun tenor l'Astra perquai che la via è defurmada en trais lieus. La sanaziun custa radund 25 milliuns francs.

